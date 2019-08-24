رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية يجتمع مع رئيسة مصلحة الضرائب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تم اليوم بمقر الوزارة اجتماع مثمر بين المحاسب أشرف على عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية وبين الدكتورة منى مدحت إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب والترتيب لبروتوكول بين جمعية بيوت الشباب المصرية ومصلحة الضرائب المصرية. أشرف على عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية وبين الدكتورة منى مدحت إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب والترتيب لبروتوكول بين جمعية بيوت الشباب المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.

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