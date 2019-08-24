أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية أن الاتحاد سيقوم بإعادة النظر في مواعيد الدوري الجديد، ونرى إذا كانت المواعيد مناسبة أم لا.
وتابع: "سنحاول أن يكون الدروي منتظم بمواعيد واضحة وثابتة، وطلبت من مندوب الفيفا، تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الجديد، بدون السؤال عن التكلفة، لكن المندوب رد علي
وأشار: "لكننا بالتأكيد لن نلحق أن نقوم بذلك في الدور الأول، سنسير في الإجراءات مع بداية الدور الثاني سيتم تطبيق التقنية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمروالجنايني: سنعيد النظر في مواعيد الدوري ونحاول تطيبق تقنية الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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