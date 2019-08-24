عمروالجنايني: سنعيد النظر في مواعيد الدوري ونحاول تطيبق تقنية الفيديو

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية أن الاتحاد سيقوم بإعادة النظر في مواعيد الدوري الجديد، ونرى إذا كانت المواعيد مناسبة أم لا.

وتابع: "سنحاول أن يكون الدروي منتظم بمواعيد واضحة وثابتة، وطلبت من مندوب الفيفا، تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الجديد، بدون السؤال عن التكلفة، لكن المندوب رد علي

وأوضحلي أن المسألة ليست في التكلفة لكن في تدريب الحكام و ذلك الامر يحتاج من 3 لـ4 شهور".وأشار: "لكننا بالتأكيد لن نلحق أن نقوم بذلك في الدور الأول، سنسير في الإجراءات مع بداية الدور الثاني سيتم تطبيق التقنية".