أعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية، تكليف اسامة اسماعيل بمهمة المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة. الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية، تكليف اسامة اسماعيل بمهمة المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

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