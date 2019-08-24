شباب الكرة الطائرة يهزم المكسيك ويؤكد صدارته للمجموعة في بطولة العالم

حقق منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة فوزا مهما على نظيره المكسيكي بنتيجة 3 / 0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 / 23 ، 25 / 23 ، 25 / 21.
ونجح منتخب مصر للشباب للكرة
وتضم قائمة المنتخب كل من: عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
ويلعب منتخب شباب الكرة الطائرة ، ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من المانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.
يرأس بعثة منتخب مصر للشباب للكرةالطائرة جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.
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