شباب الكرة الطائرة يهزم المكسيك ويؤكد صدارته للمجموعة في بطولة العالم

حقق منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة فوزا مهما على نظيره المكسيكي بنتيجة 3 / 0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 / 23 ، 25 / 23 ، 25 / 21.

ونجح منتخب مصر للشباب للكرة

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الطائرة في مواصلة التألق بالبطولة وتحقيق العلامة الكاملة وتاكد احتفاظه بصداراة المجموعة حيث حقق فوزا مهما بالجولة الأولى على نظيره الألماني بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم الفوز على الأرجنتين في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 قبل أن يفوز على اليابان في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 امس وأخيرا الفوز على المكسيك اليوم، ليحتفظ بصدارة المجموعة ويتأهل رسميا إلى دور الستة عشر في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وتضم قائمة المنتخب كل من: عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

ويلعب منتخب شباب الكرة الطائرة ، ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من المانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.

يرأس بعثة منتخب مصر للشباب للكرة

الطائرة جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.