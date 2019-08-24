عمرو الجنايني: سنعيد تشكيل اللجان والوزير لم يبلغنا بدمجها مع الجمعية العمومية

أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الأول لاتحاد الكرة الجديد المؤقت، المنعقد بالجبلاية، أن الاتحاد قرر قررنا اعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكبل اللجان الجديدة، وسيتم الاعلان عن ذلك هذا الأسبوع.

وأضاف: " اعادة تشكيل اللجان لا يعني رحيل الرؤساء الحاليين، قد يستمروا معنا، سنقوم باجتماع مجلس أخر يوم الاربعاء القادم، بعد وصول محمد فضل عضو الاتحاد.

وتابع: ": فترة تعيين اللجنة كانها "5 دقائق"

لأنها لانها قصيرة جدا وكنا نتمنى اليوم يبقى 60 ساعة لكي نقدر أن نخلص المهام المكلفين بيها، علينا مسؤوليات كبيرة مطلوبة منا سنقوم بها".

وأضاف: " وزير الرياضة لم يبلغنا بقرار دمج لجنة الجمعية العمومية مع اللجنة المؤقتة وجواب الفيفا لا يجد به شئ من ذلك القبيل".