صورة | بكاء سيرخيو ريجيلون يرعب جمهور ريال مدريد

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انتشرت منذ ليلة أمس الجمعة عبارات التأييد والمساندة من جمهور ريال مدريد للظهير الأيسر “سيرخيو ريجيلون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” بسبب الإصابة المُخيفة التي تعرض لها في الرأس خلال المباراة الافتتاحية للجولة الثانية من الدوري الإسباني.

المدافع المعار من ريال مدريد إلى إشبيلية في الميركاتو الصيفي الحالي، سقط مغشيًا عليه بعد أول 20 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب غرناطة إثر اصطدام رأسي قوي مع لاعب غرناطة “فيكتور دياز”.

وبكى سيرخيو ريجيلون أثناء حمله على محفة وهو خارج من أرض الملعب، وسط تصفيق حار من الجمهور في مدرجات ملعب نويفو لوس كارمينيس.

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وتنص القواعد الصحية لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” على تغيير اللاعب الذي يتعرض لإصابة في الرأس حتى لو كانت حالة بسيطة، وإخضاعه للفحص الطبي على الفور وهذا ما فعله إشبيلية مع ريجيلون.

ونقل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى المستشفى العام في مدينة غرناطة، وقضى الليلة الماضية هناك لتلقي العلاج.

واستطاع إشبيلية تحقيق الفوز بهدف دون رد ليواصل تصدره لليجا برصيد 6 نقاط بعد فوزه خارج الديار على إسبانيول وغرناطة.

وكان ريجيلون أحد أكثر لاعبي إشبيلية نشاطًا في مباراة غرناطة، لكن انتهى به الأمر في المستشفى قبل نهاية الشوط الأول بعد اصطدامه بفيكتور دياز.

وقرر المدير الفني لإشبيلية “جولين لوبيتيجي” عدم المجازفة به وسحبه من أرض الملعب كإجراء وقائي، على حد وصف صحيفة “الآس” المدريدية.