بالفيديو | شاهد أول أهداف نجل زيدان “إنزو” في الدوري البرتغالي

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افتتح المهاجم الفرنسي “إنزو زيدان” سجله التهديفي في الدوري البرتغالي مع نادي ديسبورتيفو آفيش، ليلة أمس الجمعة، بعد تسجيله لهدف حفظ ماء الوجه في المباراة التي خسرها ديسبورتيفو آفيش بخمسة أهداف لهدف أمام ريو آفي ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

نجل أسطورة كرة القدم والمدير الفني الحالي لريال مدريد “زين الدين زيدان”، بدأ مسيرته مع ديسبورتيفو آفيش من الجولة الثانية، بالمشاركة في 23 دقيقة كبديل أمام ماريتمو، وفاز ديسبورتيفو في تلك المباراة بثلاثة أهداف لهدف.

وعاد إنزو زيدان للمشاركة كبديل أمام ريو آفي يوم أمس حين لعب بديلاً للاعب القادم من الزمالك المصري “محمود كهربا” في الدقيقة 43.

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لكن صاحب الرقم 10 انتظر حتى الدقيقة 77 ليُسجل هدف ديسبورتيفو الوحيد بعد أن أصبحت النتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وأظهر نجل زيدان لمحة فنية رائعة في لعبة الهدف، حيث تسلم بمراوغة مذهلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بشكل مثالي في زاوية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن نجل زيدان الذي نشأ وترعرع في أكاديمية ريال مدريد ولعب لعدة مواسم لنادي ريال مدريد كاستيا، كان قد انتقل بالمجان لصفوف ديسبورتيفو آفيش في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي لوزان السويسري والذي أعاره الموسم الماضي لأحد أندية الدرجات الدنيا في إسبانيا “رايو ماجدوهوندا”.

شاهد هدف إنزو زيدان