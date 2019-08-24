اونلاين | كورة لايف Matchweek 1 مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة جول KORA STAR كورة جول مباراة ليفربول KOORAGOAL

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سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد سهرة اليوم السبت، yalla shoot مباراة اليوم بين ليفربول الذي يقوده فنيا المدرب الألماني يورجن كلوب، وأرسنال تحت القيادة الفنية للإسباني أوناي إيمري.

وتأتي مباراة اليوم رابط مباشر ليفربول VS أرسنال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة بث مباشر اليوم عبر موقع يلا شوت والتي ستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بتعليق المصري محمد علي حيث سيكون المصري الآخر محمد صلاح مستمرا في التشكيلة الأساسية للريدز كونه أحد أفضل اللاعبين في فريقه وفي العالم حاليا.

ويتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مباراة اليوم أمام أرسنال بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر ارنولد

في خط الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس أوكسليد تشامبرلين

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في خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - محمد صلاح

أمام الضيف في لقاء اليوم فريق أرسنال فيعتمد مدربه أوناي إيمري على الأسماء القوية التي ترجح كفته خلال الجولتين الماضيتين، رابط مباشر مباراة أرسنال ضد ليفربول بدون تقطيع.

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في خط الدفاع: ناتشو مونريال - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوث - أينسلي ميتلاند

في خط الوسط الدفاعي: ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك

في خط الوسط الهجومي: ريس نيلسون - داني سيبايوس - بيير أوباميانج

في خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت