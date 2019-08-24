اونلاين | يلا شوت Plus مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد Man United وكريستال بالاس بث مباشر رابط مباراة مانشستر يونايتد جودة متعددة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس والمعلقين على قناة 2 beIN SPORTS HD

سيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق اليمني حسن العيدروس، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات Canal + France Canal + Sport 2 Polska Sport TV 2، Idman Azerbaycan، Sky Sport 1 Deutschland .

صراع وتربص بين اليونايتد وكريستال بالاس

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يدخل الشياطين الحمر المباراة وعينهم على مواصلة صراع الصدارة مع الثنائي المتصدر ليفربول وآرسنال، حيث يمتلك اليونايتد ٤ نقاط متأخرًا بفارق نقطتين عن ثنائي الصدارة، بينما يتربص كريستال بمضيفه لإسقاطه في فخ التعادل أو الخسارة للخروج من دوامة الهبوط مبكرًا.

نتيجة مباريات أول جولتين لفريقي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

حقق اليونايتد فوزًا ساحقًا على تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية.

بينما فرض كريستال بالاس نتيجة التعادل السلبي على إيفرتون في الجولة الأولى قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام شيفيلد يونايتد الوافد الجديد للبريميرليج بهدف دون رد.