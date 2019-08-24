رياضة | نجم تشيلسي الواعد: التسجيل لنادي طفولتي هو حلم تحقق

أكد تامي أبراهام، نجم تشيلسي الإنجليزي الشاب، أنه يعلم بأن الوصول إلى هنا لن يكون سهلاً، إنه دائمًا صعب، حيث بدأ فريقه في بالهجوم، وكان يعرف أنه كان عليهم ذلك.

وقال أبراهام خلال تصريحات صحفية ، بععد الفوز 3-2 على نورويتش سيتي: "لقد إستقبلنا أهدافاً لكننا دخلنا لغرفة تغيير الملابس ونحن على علم أنه سيكون هناك المزيد فرص".

وأضاف عن تسجيل الأهداف: "إنه أمر لطالما كنت أحلم به، التسجيل لنادي طفولتي. للانضمام إلى الفريق الأول وبدء تسجيل الأهداف. يسعدني أنني أستطيع مساعدة فريقي".

وواصل عن تحقيق النقاط الثلاثة: "لا يمكنني القول إنها حالة من الارتياح، لكننا كنا نعرف أنه كان علينا الفوز، كانت أول مباراتين للموسم صعبة. لقد جئنا إلى هنا مع العلم أننا بحاجة إلى النقاط الثلاث".