رياضة | مدرب شالكة الألماني مرشح لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب شالكة الألماني مرشح لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، الهولندي هوب ستيفينز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكة الألماني السابق، على مجلس إدارة النادي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط، اجتماعا خلال ساعات، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمنافشة آخر تطورات ملف المدرب الجديد للفريق الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد خروجه من كأس مصر بدور الـ16، عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدف دون رد.