رياضة | اليوم.. الفرسان المصريون ينافسون على الذهب في الفردى بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الفرسان المصريون ينافسون على الذهب في الفردى بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات الفروسية لقفز الموانع بمجمع رويال للفروسية بدار السلام والتى تقام ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، حيث تقام منافسات اليوم الأخير للعبة فى الفردى والتى يتنافس على الميدالية الذهبية فرسان مصر والمغرب والجزائر وتونس وزيمبابوي وزامبيا ، وتستمر مشاركة الفرسان المغاربة بالخيول المملوكة لملك المغرب ، والتى يقدر القيمة المالية للحصان الواحد بنحو 5 ، 2 مليون يورو ، فى الوقت الذى يشارك أبطال منتخبنا الوطنى محمد طاهر زيادة وعبد القادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار بخيول شخصية مملوكة لهم لا يصل جميعها مجتمعة القيمة المالية لأقل حصان فى الخيول الملكية ، وعلى الرغم من ذلك قدم فرسان مصر مستوى رائع خلال منافسات الفرق والحصول على الميدالية الفضية ، والتى لم يرتكب فيها اى فارس اى أخطاء خاصة بالسدود ، ولكن المنتخب المغربي الحاصل على الذهبية حصل عليها بفارق زمنى لصالحه لم يتجاوز عدة ثوانى عن نظيره المصرى .

يخوض الفرسان المصريين منافسات الفردى ، وينصب كل اهتمامهم فى الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى رغم صعوبة المنافسة ، ولكن وقوف المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط واللواء طارق الغواص نائب رئيس الاتحاد المصرى للفروسية ورئيس بعثة الفروسية المشاركة فى الدورة بجوار الفرسان بصفة مستمرة ، وإعطائهم بعض التعليمات الفنية سيكون لها أبلغ الأثر فى تحقيق نتائج إيجابية اليوم ، وسوف يستمر تطبيق النظام الجديد فى منافسات الفروسية ، والتى أطلق عليها سباقات السرعة ، حيث يحصل اللاعب على نتيجته فى اليوم الأول وتحتسب له فى اليوم الثانى فى منافسات الفرق ، لتجمع نتائج اليومين السابقين مع نتائج اليوم الثالث والأخير اليوم ، ويتم احتساب متوسط الأزمنة والأخطاء على مدار الثلاثة أيام لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى .

كان منتخبنا الوطنى للفروسية قد حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات الفرق ، وفاز بالميدالية الذهبية المنتخب المغربى الذى شارك فى الدورة بخيول مملوكة لملك المغرب ، وحصل على الميدالية البرونزية المنتخب الجزائرى بعد حصوله على المركز الثالث ، حضر مراسم توزيع الجوائز رشيد الطابى العلمى وزير الشباب والرياضة المغربى والمهندس هشام حطب ، واللواء أحمد ناصر رئيس مجلس إدارة الاتحادات الإفريقية (الأوسكا ) ، والمهندس باسل عبد الله رئيس البعثة المصرية المشاركة فى الدورة ، واللواء طارق الغواص .