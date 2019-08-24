رياضة | اللجنة الخماسية تقرر إعادة تشكيل لجان الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تقرر إعادة تشكيل لجان الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، أن جميع اللجان بالاتحاد سيتم تشكيلها خلال الأسبوع المقبل.

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وقال عمرو الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة: "اللجنة الخماسية قررت إعادة تشكيل كافة اللجان وسيتم إعلان التشكيل الجديد الاسبوع الجاري".

وأضاف: "لم يحدث أي تشكيل لجان في الفترة الماضية".