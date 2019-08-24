رياضة | عاجل.. رحيل ثروت سويلم عن الجبلاية و"العطار" خلفا له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رحيل ثروت سويلم عن الجبلاية و"العطار" خلفا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى اعتمدها الاتحاد الدولى لكرة القدم توجيه الشكر للمدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم الذى تقدم باستقالته من الجبلاية. وتم قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم والذى كان قائم بأعمال رئيس الجبلاية بعد استقالة المجلس السابق والذى كان يترأسه هانى أبوريدة. ويتولى وليد العطار مسؤولية القلئم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة سويلم.

Advertisements