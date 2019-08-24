رياضة | ساري يطلب التعاقد مع ٧ صفقات جديدة في دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يطلب التعاقد مع ٧ صفقات جديدة في دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أحمد ساري المدير الفنى الحالي لفريق دمنهور، من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبدالله ضرورة التعاقد مع ٧ صفقات جديدة ومميزة علي وجه السرعة في مختلف المراكز، وذلك لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثاني.

وقال ساري في تصريحات اليوم: "نحتاج لتدعيمات قوية من أجل المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة".

وطالب ساري مجلس إدارة دمنهور بحل مشكلة باقي المستحقات المالية للاعبين القدامي بالفريق حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

ومن جانبه طلب المدير الفني لدمنهور التكاتف والمساندة من الجماهير البحراوية خلال هذه الفترة الحرجة جدا لإعادة هذا الكيان الكبير إلي مكانته الطبيعية من جديد.