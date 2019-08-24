رياضة | الجنايني يرد على معارضة الجمعية العمومية: هل يرضيكم ما وصلنا إليه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يرد على معارضة الجمعية العمومية: هل يرضيكم ما وصلنا إليه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والتى اعتمدها الاتحاد الدولى لكرة القدم أن كل أعضاء الجمعية العمومية لهم كل الاحترام والتقدير.

وتحدث الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة، قائلاً: "لا يوجد قرار فردي والجمعية العمومية لا يرضيهم الحال الذي وصلنا له وهم يتمنون تحسين الوضع والتقدم بالكرة المصرية".

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وأضاف الجنايني: "اللجنة الخماسية لا تهدف الترشح في الانتخابات اي وقت مقبل جئنا لفعل الصح ومن ثم الرحيل".