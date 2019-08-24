رياضة | تتويج بسملة السلاموني بذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتويج بسملة السلاموني بذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت بسملة السلاموني لاعبة الترايثلون "الثلاثي" الميدالية الذهبية لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الإفريقية.

حضر تسليم الميداليات المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة واللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا ورئيس اتحاد الترايثلون.

وأعربت بسملة السلاموني عن سعادتها البالغة بتحقيق الميدالية الذهبية رغم المنافسة الشرسة ولكن الإصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان كبير لرفع راية مصر.