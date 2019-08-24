رياضة | "منبوذ" زيدان يقترب من الظهور مع ريال مدريد بعد غياب 832 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منبوذ" زيدان يقترب من الظهور مع ريال مدريد بعد غياب 832 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ​أنه من المحتمل أن يقود الكولومبي ​خيمس رودريجيز فريقه ريال​ مدريد اليوم أمام بلد الوليد في الأسبوع الثاني فمن الدوري الإسباني.

وألمحت ​صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المحتمل أن يعود رودريجيز مرة أخرى للمشاركة​ بعد غياب دام 832 يوماً من مباراته الأخيرة على ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في آخر مبارتين خاضهما خيمس على ​ملعب السانتياجو برنابيو​ لقى هتافًا وتصفيقاً حاراً من جمهور الميرينجي ومن المحتمل مشاركته في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.