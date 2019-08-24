رياضة | "منبوذ" زيدان يقترب من الظهور مع ريال مدريد بعد غياب 832 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منبوذ" زيدان يقترب من الظهور مع ريال مدريد بعد غياب 832 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل أن يقود الكولومبي خيمس رودريجيز فريقه ريال مدريد اليوم أمام بلد الوليد في الأسبوع الثاني فمن الدوري الإسباني.
وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المحتمل أن يعود رودريجيز مرة أخرى للمشاركة بعد غياب دام 832 يوماً من مباراته الأخيرة على ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في آخر مبارتين خاضهما خيمس على ملعب السانتياجو برنابيو لقى هتافًا وتصفيقاً حاراً من جمهور الميرينجي ومن المحتمل مشاركته في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.