رياضة | سيلفا ينضم إلى موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفا ينضم إلى موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية أن ليستر سيتي​ أعلن انضمام نجم خط وسطه البرتغالي ​أدريان سيلفا​ إلى ​موناكو​ الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضحت شبكة رويترز العالمية أن موناكو الفرنسي رحب بانضمام سيلفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأشارت رويترز إلى أن سيلفا انضم إلى ليستر سيتي من ​سبورتنج لشبونة البرتغالي​ وانتقل في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى موناكو وخاض معه 15 مباراة.