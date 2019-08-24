شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينتزع فوزًا صعبًا من أنياب نوريتش في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبا على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، في الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

تقدم تامي أبراهام لتشيلسي في الدقيقة الثالثة، بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أزبيليكويتا، ثم تعادل نورويتش سريعًا عن طريق تود كانتويل، بعد تمريرة أرضية من تيمو بوكي في الدقيقة السادسة.

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وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 17 عن طريق الشاب ماسون مونت، الذي اخترق منطقة جزاء نورويتش من جهة اليسار بعد تسلمه تمريرة من كريستيان بوليسيتش، ليراوغ المدافع قبل أن يضع الكرة على يسار الحارس الهولندي كرول، وتعادل بوكي لنورويتش في الدقيقة 31، بعد تسلمه تمريرة في ظهر مدافعي تشيلسي وضعها على يمين كيبا.

ونجح تامي إبراهام في إحراز هدفه الثاني والثالث لتشيلسي في الدقيقة 68، بعد استلامه تمريرة بالقرب من حدود منطقة جزاء نورويتش ليراوغ لاعبين من نورويتش، قبل أن يطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك كرول.

وتمكن تشيلسي بهذه النتيجة من تحقيق الفوز الأول له في البطولة هذا الموسم، حيث رفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما توقف رصيد نورويتش عند النقطة الثالثة.