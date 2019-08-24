رسميا.. اتحاد الكرة المصري المؤقت يقبل استقالة ثروت سويلم وعامر حسين

عمرو الجنايني

أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى اعتمدها الاتحاد الدولى لكرة القدم توجيه الشكر للمدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم الذى تقدم باستقالته من الجبلاية، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.



وتم قبول استقالة الثنائي ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم والذى كان قائم بأعمال رئيس الجبلاية بعد استقالة المجلس السابق والذى كان يترأسه هانى أبوريدة، وعامر حسين.

ويتولى وليد العطار مسؤولية القلئم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة سويلم.

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