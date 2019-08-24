تامي أبراهام يقود فريق لامبارد للفوز الأول في الدوري الممتاز ضد نوريتش

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السبت 24 أغسطس 2019

تامي أبراهام

حقق فريق لامبارد المدير الفني لتشيلسي فوزا محققا خلال مواجهة نوريتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي، على الرغم من عدم انتظام اللعب ، عندما عاد نورويتش إلى الخلف.



تراجعت وتيرة تشيلسي بشكل ملحوظ في الأسابيع السابقة بعد إعادة التشغيل ، ولكن هذا الأسبوع ، استمرت هيمنتها على الاستحواذ في النصف الثاني.

أهدر كريستيان بوليسيتش فرصة لاستعادة تقدم تشيلسي عندما اختار إطلاق النار بدلاً من تربيعه إلى إبراهيم ، لكن كان القرار المثير للجدل بعدم الإشارة إلى VAR بعد دقائق هو ما أحبط الزائرين أكثر من غيرهم.

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يبدو أن ماركو شتيبيرمان ، الذي كان محظوظًا إلى حد ما لتفادي حجزين في الشوط الأول ، اصطدم سيزار أزبيليكويتا على الركبة داخل منطقة الجزاء.

ولكن لم يقدم أي شيء من الحكم أتكينسون ، ولم تكن هناك إحالة VAR.

ولكن بعد دقائق ، كان تشيلسي يخرج أمامه ، حيث سجل أبراهام هدفه الثاني لسداد إيمان لامبارد بالوفرة.

استغرق الأمر لمسة رائعة بعد غودفري ، قبل أن يسدد إبراهيم الكرة في الزاوية السفلى اليسرى من هدف كرول. ظن تشيلسي أنهم قد مددوا تقدمهم بعد دقائق عندما سدد كرول الكرة تحت ضغط من البديل أوليفر جيرود.