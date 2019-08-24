بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي (3-2) في الدوري الإنجليزي

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السبت 24 أغسطس 2019

نجح تشيلسي في التقدم على نوريتش سيتي بعد تمريرة بينية من وسط الملعب عن طريق ماتيو كوفاسيتش وصلت لتامي ابراهام المنطلق خلف مدافعي نورويتش سيتي على حدود منطقة الجزاء، استلم تامي الكرة بشكل جيد قبل أن يسددها بشكل أرضي قوية في أقصى الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى إلى داخل الشباك.



سجل تامي أبراهام الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع نوريتش سيتي، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إبراهام في الدقيقة 3، لكن تود كانتويل تعادل لنوريتش سيتي في الدقيقة 6.

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وتقدم تشيلسي مجددًا بهدف من توقيع ماسون مونت في الدقيقة 17.

وخسر تشيلسي 0/4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، ثم تعادل مع ليستر سيتي.

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