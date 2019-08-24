- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
أندريا ستراماتشوني
كتب
محمد عبد العزيز
ظهر المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني المدير الفني لنادي إستقلال طهران الإيراني بحالة عصبية غير معتادة خلال مؤتمر صحافي بعد مباراة لفريقه أمام فريق ماشين، وإنتهت المباراة بخسارة إستقلال بنتيجة 1-0.
وقال المدرب السابق للإنتر في سياق حديثه: "لم نستحق الخسارة ولم يعجبني تصرف بعض اللاعبين وهذا أمر كان يمكن أن نتفاداه لكن هذه حال كرة القدم".
وأضاف: "لقد مرّ عليّ شهرين مليئين بالمشاكل، لكني لن أستسلم، ما حصل اليوم هو امر خارج عن الإحترام لمدرب محترف مثلي. لأنك إذا أتيت إلى إيطاليا وقاموا بقطع عليك مترجمك فهذا ماذا يُسمى؟ أليس تخريبا؟ سأبقى هنا من أجل المشجعين الرائعين، مبروك لماشين وقد إنتهى الأمر، شكرا جزيلا".
وكانت تقارير صحافية في وقت سابق قد أشارت إلى أن ستراماتشوني غاضب من تصرف إدارة النادي الإيراني معه بسبب عدم تعاقدها مع لاعبين جدد مخالفة بذلك الإتفاق الذي جرى بينهما قبل توليه مهمة تدريب الفريق.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب استقلال طهران الإيراني يترك المؤتمر الصحفي بشكل مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.