Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 أكمل نجم فريق ​نورويتش سيتي​ الانجليزي، القناص الدولي ​تيمو بوكي​ تألقه ممرراً تمريرة حاسمة ومسجلاً هدفاً رائعاً في الشوط الاول ليعادل النتيجة 2 - 2 امام فريق ​تشيلسي​ ضمن منافسات الجولة الثالثة خلال فعاليات بطولة ​​الدوري الانكليزي الممتاز​ لكرة القدم​ "​​البريميرليغ​​".

وبهذا الهدف سجل بوكي رقماً مميزاً ليدخل تاريخ البريميرليغ من الباب العريض حيث اصبح اللاعب العاشر الذي يسجل في أول 3 مباريات في تاريخ المسابقة بعد ان وصل الى هدفه رقم خمسة ليصبح الهداف في هذا الموسم بعد السجل الرائع حتى اللحظة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بوكي يدخل يحقق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي خلال مباراة نوريتش وتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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