تشكيلة ليفربول و آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي وموقف الإصابات

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السبت 24 أغسطس 2019

Liverpool vs Arsenal

كتب محمد عبد العزيز

يواجه ليفربول وأرسنال اليوم مواجهة مع أنفيلد في مباراة يُحتمل أن تكون تبادل لإطلاق النار بين اثنين من أفضل الفرق في أوروبا ، ناهيك عن الدوري الإنجليزي الممتاز.



يجلس فريقا كلوب واوناي ايمري في المركزين الأول والثاني على التوالي بعد فوزهما في مباراتيهما الافتتاحيتين للموسم - لكن واحدة من تلك الأرقام القياسية البالغة 100 في المائة يجب أن تستمر لاحقًا.

يواجه كل من المدربين بعض المشكلات المتعلقة بالاختيار ، لكن الأمر يتعلق بشكل أكبر بالتكتيكات التغيير والتبديل بدلاً من الاضطرار إلى التعامل مع أي حالات غياب جديدة مهمة.

يبقى أليسون بيكر (العجل) خارج اللعبة في الوقت الحالي بالنسبة لفريق ليفربول ، مما يعني أن أدريان سيستمر في تحقيق الهدف.

سيريد آرسنال اختبار أعصاب الإسباني في كل لحظة ، خاصة بعد خطأ نهاية الأسبوع الماضي الذي منح ساوثهامبتون هدفا.

يغيب نابي كيتا مرة أخرى بسبب مشكلة في العضلات ، مما يعني أن كلوب سيضطر إلى إيجاد توازن في خط الوسط.

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يمكن أن يعيد كلوب اللاعب فابينهو و جوردان هيندرسون إلى التشكيلة بالإضافة إلى جيمس مينلرو أليكس أوكسليد-تشامبرلين ، لكن الهجوم يجب أن يظل كما هو ضد ساوثهامبتون.

ناثانيل كلاين هو الغائب الوحيد على المدى الطويل بالنسبة إلى كلوب ، وسيضغط ديان لوفرين من أجل الحصول على دور في فريق أنفيلد. قد يحل جو جوميز محل جويل ماتيب.

أما بالنسبة لأرسنال ، فقد بدأ ديفيد لويز بدايته الأولى للنادي ضد بيرنلي ويجب أن يحتفظ بدوره في التشكيلة إلى جانب سوكراتيس باباستاثوبولوس.

عاد مسعود أوزيل إلى التدريب الكامل بعد غيابه عن فوز بيرنلي بسبب المرض ، ولكن من المرجح أن يحصل داني سيبالوس على الدور رقم 10 مرة أخرى بعد أدائه الرائع في الإمارات آخر مرة.

الإصابات

سيلعب روب هولدينغ (الركبة) مع فريق أرسنال تحت 23 عامًا وهو يواصل إعادة تأهيله ، بينما من المتوقع أن يعود إميل سميث رو (الفخذ) إلى التدريب بحلول نهاية أغسطس.

من المتوقع أن يعود كل من كيران تيرني (الفخذ) وهيكتور بيليرين (الركبة) وكونستانتينوس مافروبانوس (الفخذ) جميعهم إلى تدريب الفريق الأول في أكتوبر. تشكيل ليفربول وأرسنال

ليفربول الحادي عشر: أدريان ؛ ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ ويجنالدوم ، فابينيو ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني

ارسنال الحادي عشر: لينو. مايتلاند نايلز ، ديفيد لويز ، سوكراتيس ، مونريال ؛ جندوزي ، شاكا ، سيبالوس ؛ بيبي ، لاكازيت ، أوباميانغ