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انتر ميلان يخطط لضم ميلينكوفيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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السبت 24 أغسطس 2019

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انتر ميلان يخطط لضم ميلينكوفيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية

كتب

محمد عبد العزيز

كشفت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن نادي ​الإنتر​ يخطّط للتعاقد مع نجم نادي ​لاتسيو​ والدولي الصربي ​سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش​ قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني من شهر أيلول المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري سيقدم عرضا للاتسيو عبارة عن مبلغ من المال بالإضافة إلى خدمات ماتيو بوليتانو وروبرتو غاليارديني، علما أن قيمة اللاعب في السوق تقّدر بـ90 مليون يورو.

ويستعد الإنتر لبداية موسمه الجديد بمواجهة ليتشي يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يضم في الأسبوع المقبل نجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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