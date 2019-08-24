انتر ميلان يخطط لضم ميلينكوفيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

كشفت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن نادي ​الإنتر​ يخطّط للتعاقد مع نجم نادي ​لاتسيو​ والدولي الصربي ​سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش​ قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني من شهر أيلول المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري سيقدم عرضا للاتسيو عبارة عن مبلغ من المال بالإضافة إلى خدمات ماتيو بوليتانو وروبرتو غاليارديني، علما أن قيمة اللاعب في السوق تقّدر بـ90 مليون يورو.

ويستعد الإنتر لبداية موسمه الجديد بمواجهة ليتشي يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يضم في الأسبوع المقبل نجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.