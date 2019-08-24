انتر ميلان يخطط لضم ميلينكوفيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
محمد عبد العزيز
كشفت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن نادي الإنتر يخطّط للتعاقد مع نجم نادي لاتسيو والدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني من شهر أيلول المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري سيقدم عرضا للاتسيو عبارة عن مبلغ من المال بالإضافة إلى خدمات ماتيو بوليتانو وروبرتو غاليارديني، علما أن قيمة اللاعب في السوق تقّدر بـ90 مليون يورو.
ويستعد الإنتر لبداية موسمه الجديد بمواجهة ليتشي يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يضم في الأسبوع المقبل نجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.
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