ساسولو الإيطالي يرسل عرضا خاصا لضم صانع ألعاب الهلال السعودي

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السبت 24 أغسطس 2019

سيباستيان جيوفينكو

كتب محمد عبد العزيز

أرسل ساسولو الإيطالي عرضا خاصا لنادي الهلال السعودي لضم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان سيباستيان جيوفينكو انضم للهلال قادما من تورنتو الكندي في يناير الماضي لتعويض معاناة الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” من الإصابة.

وتؤكد “سكاي” أن ساسولو أرسل بالفعل عرضه الأول للهلال من أجل اللاعب، لكن دون إعلان أية التفاصيل المالية.

ويأمل “النيروفيردي” القيام بتعاقد هجومي مع الربط المستمر لنجم الفريق دومينيكو بيراردي بالانتقال إلى فيورنتينا.

يذكر أن راتب جيوفينكو في الهلال يبلغ 10 ملايين يورو وهو ما يصعب من مهمة النادي الايطالي ساسولو في اقناع اللاعب بالعودة للكالتشيو في الصيف الحالي.