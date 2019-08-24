بيدرو يتعرض لإصابة مفاجئة قبل مباراة تشيلسي ونورويتش 

بيدرو لاعب تشيلسي

كتب محمد عبد العزيز

في خبر صادم تعرض لاعب ​فريق تشيلسي الانكليزي​، الدولي الاسباني ​بيدرو​ رودريغيز لاصابة مفاجئة بشكل طارئ قبل ثواني من انطلاق مباراة ​البلوز​ امام فريق ​نورويتش سيتي​ ضمن منافسات الجولة الثالثة خلال فعاليات بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم​ "​البريميرليغ​".



وبسرعة استدرك المدرب فرانك لامباردج الامر واستبدل بيدرو باللاعب الدولي الانكليزي ​روس باركلي​ قبل انطلاق اللقاء ليخضع الاسباني للفحوصات السريعة لمعرفة مدى قوة اصابته.

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