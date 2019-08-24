فيديو| بالرقص والغناء.. هكذا استقبل الجونة المصري لاعبيه الجدد

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 رحب أكرم توفيق، لاعب وسط نادي الجونة، بالثنائي الأجنبي الجديد الكونغولي والتر بواليا والأوغندي آلان تشيامابادي، خلال معسكر الإعداد الذي تستضيفه دولة سلوفينيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة فيديو يظهر فيه أكرم توفيق يرحب بالثنائي بواليا وتشيامابادي وسط حضور نجوم الفريق. وتعاقد الجونة مع بواليا قادمًا من نكانا رد ديفلز الزامبي، فيما انضم تشيامبادي من نادي كمبالا سيتي الأوغندي في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين الناديين. Advertisements Advertisements

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