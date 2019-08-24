شكرا لقرائتكم خبر عن شخبوط بن نهيان: مهرجان ولي العهد للهجن رفع سقف التوقعات لـ«الرياضة الأصيلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية هو نجاح لدولة الإمارات، ونجاح أيضاً لأهل الإبل وسباقات الهجن كافة، مشيراً إلى أن المهرجان رفع سقف التوقعات لجميع المهرجانات والسباقات لهذه الرياضة الأصيلة في المنطقة نظير جوائزه الكبيرة وعدد المطايا المشاركة فيه التي يتجاوز عددها 12 ألف مطية.

جاء ذلك خلال زيارته لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف الذي تقام عليه منافسات مهرجان ولي العهد للهجن.

Advertisements

وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمين العام للاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي.

وأعرب الشيخ شخبوط بن نهيان عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يحمل اسما غاليا على الجميع ومحله في القلب، وقال «إن المشاركة الإماراتية تأتي حرصا من أهل الإمارات على مكانة ولي العهد عند الإماراتيين خصوصا وأهل الإبل عامة»، مضيفاً «حضرت المهرجان العام الماضي وتجولت فيه، وهذا العام شهد المهرجان نقلة كبيرة وتقدما نوعيا في الفعاليات المصاحبة للمهرجان».

وأعرب الشيخ شخبوط في الوقت ذاته عن سرور أهل الإبل خصوصا بنجاح هذا المهرجان وتقدمه الذي يخدم هذه الرياضة الأصيلة وفق توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، وبمتابعة ودعم من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي يتابع كل خطوة في هذا المهرجان.

وفي السياق ذاته، زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير فهد بن جلوي قرية الهجن بحديقة الملك فيصل المقامة على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وتجولا في السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طّور بتقنية الهولوغرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، واستمعا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.