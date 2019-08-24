شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: لسنا سحرة ولن نجامل أحدا فى اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن المجلس الجديد سيتحمل ضغوط فوق طاقة البشر حتى نستطيع انجاح المهمة التى أسندت الينا. أضاف عمرو الجناينى خلال الكلمة التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى لمجلس الجبلاية الجديد بمقر اتحاد الكرة أن مجلسه بالكامل لم يعرف الفشل يوماً وبالتالى فإننا نسعى الى انجاح التجربة. Advertisements وقال عمرو الجناينى: لسنا سحرة لكننا سنستفيد من تجارب السابقين للوصول الى المكانة التى تستحقها الكرة المصرية. أضاف عمرو الجناينى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مستمرة ومشاورات دائمة لعبور النفق الحالى مطالباً الإعلام بضرورة دعم اتحاد الكرة والمجلس الحالى مؤكداً لن نجامل أحد ولن نسمح يوماً بأن يأتى أحد ليتهمنا بمجاملة أى طرف على حساب آخر.

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