شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر مواعيد ثابتة لمباريات الموسم الجديد حتى نهاية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بوضع جدول منتظم للدوري وفي مواعيد ثابتة ومحددة في الموسم الجديد 2019 / 2020 ، لوضع حداً للأزمات التي يواجهها مسئولي الجبلاية بسبب عدم انتظام مواعيد المسابقة.
يأتي قرار اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها لجنة المسابقات باتحاد الكرة في الموسم الماضي ، وأحدثت العديد من الأزمات بسبب عدم انتظامها وكثرة تأجيل المباريات.
ومن المقرر أن يكون جدول الدوري للموسم الجديد 2019 / 2020 واضحا من الجولة الافتتاحية وحتى الختامية للمسابقة بدون تغيير، ورفض محاولات الأندية التي ستطلب تغيير مبارياتها.
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