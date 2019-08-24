شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر مواعيد ثابتة لمباريات الموسم الجديد حتى نهاية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بوضع جدول منتظم للدوري وفي مواعيد ثابتة ومحددة في الموسم الجديد 2019 / 2020 ، لوضع حداً للأزمات التي يواجهها مسئولي الجبلاية بسبب عدم انتظام مواعيد المسابقة.

يأتي قرار اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها لجنة المسابقات باتحاد الكرة في الموسم الماضي ، وأحدثت العديد من الأزمات بسبب عدم انتظامها وكثرة تأجيل المباريات.

ومن المقرر أن يكون جدول الدوري للموسم الجديد 2019 / 2020 واضحا من الجولة الافتتاحية وحتى الختامية للمسابقة بدون تغيير، ورفض محاولات الأندية التي ستطلب تغيير مبارياتها.

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