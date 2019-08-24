شكرا لقرائتكم منتخب الشطرنج يحقق فوزا كبيرا على إثيوبيا فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل المنتخب الوطني للشطرنج مشوار دورة الألعاب الأفريقية بفوز كبير على أثيوبيا حيث فاز أحمد عدلي بنتيجة 4/0، وباسم أمين 1/0، وفازت شوق وفا وشاهندة وفا بنفس النتيجة أيضاً 1/0، خلال المباراة التي أقيمت اليوم بالمملكة المغربية. ويضم منتخب الشطرنج كل من: باسم أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا. وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.

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