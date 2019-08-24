شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يجدد الثقة فى أسامة اسماعيل كمتحدث إعلامى للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الؤقتة لإداراة اتحاد الكرة، الثقة فى أسامة إسماعيل الناقد الرياضى بالأهرام فى منصب المتحدث الإعلامى للجبلاية خلال الفترة المقبلة. وأكد عمرو الجنايني أن أسامة إسماعيل مستمر فى مهام عمله على رأس الإدارة الاعلامية للجبلاية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بالتزامن فى تجديد مجلس الجبلاية الثقة فى لجان الجبلاية بشكل مؤقت لحين تعييم لجان جديدة خلال الفترة المقبلة. Advertisements وتولى وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين مهام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين تعيين مديراً تنفيذياً جديداً لاتحاد الكرة. وتقدم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بإستقالته من منصبه الحالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجناينى يجدد الثقة فى أسامة اسماعيل كمتحدث إعلامى للجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.