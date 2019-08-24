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شكرا لقرائتكم الجنايني: الإعلان عن مدرب المنتخب قريبا بالتنسيق مع خبراء الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني من أسخن وأخطر الملفات المطروحة على مائدة اللجنة خلال الفترة القادمة.
قال عمرو الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر الجبلاية، للإعلان عن قرارات أول اجتماع رسمي للجنة الخماسية: "ندرس المعايير وننتظر عودة محمد فضل من الخارج لدراسة السير الذاتية للأسماء المطروحة لتولي منصب المدير الفني للفراعنة.
أضاف عمرو الجنايني، أن الإعلان الرسمي عن أسم المدير الفني للمنتخب الوطني سيكون فى أسرع وقت، مشددا على تواصل اللجنة الخماسية، مع خبراء لهم باع طويل فى مجال الكرة المصرية لاختيار المدير الفني القادم للفراعنة.
وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تكليف اللجنة الخماسية بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين إقامة الانتخابات نهاية العام المقبل.
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