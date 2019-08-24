شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يقبل استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بإستقالته من منصبه الحالى. وأعلن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة قبول استقالة المدير التنفيذى للجبلاية وتعيين وليد العطار مدير شئون اللاعبين بديلاً له بشكل مؤقت. Advertisements وبذلك القرار خرج المجلس الحالى لاتحاد الكرة من عدم مشروعية قرار تعيين لجنة مؤقتة بفراغ منصب المدير التنفيذى للجبلاية خلال الفترة المقبلة. وأقام مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اليوم مؤتمراً صحفياً اليوم كشف فيه العديد من القرارات الهامة الخاصة بمستقبل اتحاد الكرة.

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