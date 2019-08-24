شكرا لقرائتكم كيف علق حسين الشحات على هاتريك أطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي عن سعادته بعد تسجيله هاتريك في شباك إطلع برة بطل السودان، ليساهم في فوز الفريق الأحمر بنتيجة 9/0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الشحات صورا من المباراة وكرة الهاتريك، وعلق عليها "الحمدلله".

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و يحصل فريق الكرة بالنادي الاهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم ،السبت ومن المقرر أن يُقدم محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق تقرياً عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة خاصة وأنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوي النادى الاستفادة من التقرير الذى سيُقدمه عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.

الحمد لله ❤ pic.twitter.com/8wcgwtB5xE — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) August 24, 2019