شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. عرض آسيوى يحرم دوراتى من قيادة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب الاهلى الجديد .. دوراتى يبتعد بسبب آسيا



شهد السباق الأهلاوى نحو التعاقد مع مدرب جديد، دخول اسم البرتغالى باولو دوراتى، دائرة المفاوضات الحمراء.



باولو دوراتى

واستطلع بعض الوسطاء رغبة المدرب البرتغالى حول تدريب فريق الأهلى، ولكنه اعتذر لهم عن تلك المهمة، مؤكدا انه تعاقد مع نادى آسيوى.

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دوراتى

وأبلغ دوراتى الوسطاء الأهلاوية أنه ذاهب إلى آسيا للعمل هناك، وأنهم تأخروا فى العرض، مبديا فى الوقت نفسه أنه لشرف قيادة فريق بحجم الأهلى، ولكنه اتفق مع النادى الآسيوى.

مدرب الاهلى الجديد يبتعد عن المفاوضات الحمراء



ويملك دوراتي خبرة كبيرة في العمل بالقارة السمراء حيث أشرف على تدريب منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 وحتى عام 2012 كما درب منتخب الجابون في عام 2012 كما درب الصفاقسي التونسي 2015.