شكرا لقرائتكم أستون فيلا يحقق فوزه الأول بثنائية أمام إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أستون فيلا على ضيفه إيفرتون 2 - صفر، يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ويسلي موراييس وأنور الغازي هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 21 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليهدي فريقه الانتصار الأول في بطولة الدوري منذ السادس من فبراير 2016، حينما فاز 2 - صفر على أستون فيلا.

وحقق أستون فيلا أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري هذا الموسم، وهو الصاعد من دوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط في المركز التاسع.