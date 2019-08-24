شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار قائماً بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بعد استقالة ثروت سويلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إسناد منصب القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية لوليد العطار، وذلك بعد استقالة ثروت سويلم.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

وكان اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى باتحاد الكرة، تقدم باستقالته من منصبه وأعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية قبول تلك الاستقالة، وذلك فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر الجبلاية.