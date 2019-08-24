شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقرر تأجيل قيد الثنائى ميدو وكريم أسامة لشهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن المزين على تأجيل قيد الثنائى محمد جمال "ميدو" وكريم أسامة لشهر يناير المقبل بالاتفاق مع اللاعبين .

وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

يذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعبا هم: على فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحى حارس فريق سموحة و أحمد فهمى باك يمين فريق غزل المحلة وإيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربى و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة ومحمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجت و خالد جمال مهاجم فريق يانى التركى "تحت السن" ومحمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و"جون أيفيري" مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .