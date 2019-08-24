شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة يهزمون المكسيك فى بطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة على المكسيك بنتيجة 3/0 فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس.

ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 3/1 أمس الأول فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 ليتأهل إلى دور الـ16.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان