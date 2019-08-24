نشرة سوبر كورة.. رحيل أزارو عن الأهلى وحفنى عن الزمالك.. وفتنة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق شروط التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، بعد إقالة مارتن لاسارتي بعد الإخفاق في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس. محمود جابر يخمد الفتنة في قلعة الدراويش نجح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر في إخماد "الفتنة" التى إشتعلت خلال الأيام الماضية حول إمكانية فسخ عقد الوافد الجديد خليل حجي "نيمار" بدعوى عدم حاجة الفريق لجهوده وعدم ظهوره بشكل جيد في التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الدراويش خلال الفترة الماضية. Advertisements ليفربول ورقم قياسي أمام أرسنال يستهدف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر إنجازاً تاريخياً وذلك حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز الـ12 على التوالي أمام أرسنال في المباراة التي تجمعهما في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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