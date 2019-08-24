شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يستهل مشواره فى دورة الألعاب الأفريقية بالفوز على إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل المنتخب الوطنى للشطرنج مشوار دورة الألعاب الأفريقية بفوز كبير على إثيوبيا بنتجية 4/0، وفاز أحمد عدلى 1/0، وباسم أمين 1/0، وفازت شوق وفا وشاهندة وفا بنفس النتيجة أيضاً 1/0، خلال المباراة التي أقيمت اليوم بالمملكة المغربية.

ويضم منتخب الشطرنج كلا من: باسم أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.