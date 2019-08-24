- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يستهل مشواره فى دورة الألعاب الأفريقية بالفوز على إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل المنتخب الوطنى للشطرنج مشوار دورة الألعاب الأفريقية بفوز كبير على إثيوبيا بنتجية 4/0، وفاز أحمد عدلى 1/0، وباسم أمين 1/0، وفازت شوق وفا وشاهندة وفا بنفس النتيجة أيضاً 1/0، خلال المباراة التي أقيمت اليوم بالمملكة المغربية.
ويضم منتخب الشطرنج كلا من: باسم أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا.
وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.
احمد عدلي
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشطرنج يستهل مشواره فى دورة الألعاب الأفريقية بالفوز على إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.