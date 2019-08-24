شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: أعضاء اللجنة عازمون على النجاح ولا يعرفون الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، إن اللجنة تضم مجموعة من الأعضاء لا يعرفون الفشل، لذا فإنهم عازمون على النجاح والالتزام هو السبيل الوحيد للنجاح.

وأضاف الجناينى، فى الموتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمقر اتحاد الكرة، أن اللجنة جاءت باختيار الفيفا، قائلا، "أرحب بالمنظومة الإعلامية التى تمثل الركن الأساسى، والمهم فى التواصل مع الرأى العام، أتشرف بوجودى فى اتحاد الكرة مع زملائى فى مرحلة حساسة جداً من تاريخ الكرة المصرية، ولا يخفى على أحد حزن الجميع من خروج المنتخب من أمم أفريقيا".

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وتابع الجناينى، "محدش هييجى بعصا سحرية، كل اللى إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام.. لو كل واحد عمل اللى بيعمله بس كما ينبغى أن يكون هنبقى فى حتة تانية.. هننجح إن شاء الله فى مهمتنا.. الموقف مش صعب فى اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور النتيجة هتكون نجاح.. مفيش حد فينا عرف الفشل فى يوم.. مش هنألف إحنا مش سحرة .. هنشوف الناجحين اللى قبلنا عملوا أيه وهنعمل زيهم.. تخطيط التزام صفاء نية وتطبيق اللوائح على أى شخص ودى حاجة متزعلش .. بقول للإعلام معندناش حل غير اننا ندعم بعض .. مش هنظلم حد.. أنا اشتغلت 33 سنة معرفتش كلمة فشل.. هنشتغل وإحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر".

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.