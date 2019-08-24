شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة، باستقالة من منصبه، وأعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية قبول الاستقالة، وذلك فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بالاتحاد.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.