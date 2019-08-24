شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفظ بكرة الهاتريك ويعلق: "الحمدلله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، على "هاتريك" اطلع برة الذى سجله فى مباراة الأهلى أمام بطل جنوب السودان ليساهم في فوز الأحمر بنتيجة 9/0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ونشر حسين الشحات صوراً من المباراة وكرة الهاتريك وعلق عليها قائلا، "الحمدلله".

ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، السبت ومن المقرر أن يُقدم محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق تقرياً عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوى النادى الاستفادة من التقرير الذى سيُقدمه عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.