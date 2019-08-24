شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ميتشو فى أول مباراة بمشواره التدريبى قبل قيادة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالى فى التاسعة مساء السبت، فى إياب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع.

وتُعد مباراة الزمالك وديكاداها الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض، الذى تولى المهمة الفنية للفريق، خلفا لطارق يحيى، الذى تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة فى مباراة الذهاب، لذا يستعرض ”الخليج 365” أبرز ما قدمه المدير الفنى الصربى فى أول مباراة له فى عدد من تجاربه خلال مشواره التدريبى قبل تولى قيادة الفارس الأبيض.

- ميتشو فى الولاية الأولى مع أورلاندو بيراتس

تولى ميتشو قيادة أورلاندو فى أول مباراة له مع الفريق أمام فريق هارتس اوف اوك الغانى، فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وفاز بهدف دون رد، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2006.

- ميتشو مع منتخب رواندا

تولى ميتشو قيادة منتخب رواندا خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وكانت مباراته الأولى أمام منتخب إريتريا، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، والتى أقيمت بينهما يوم 11 نوفمبر 2011.

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- ميتشو مع منتخب أوغندا

تولى ميتشو قيادة منتخب أوغندا خلال الفترة من 2013 حتى 2017، وكانت مباراته الأولى مع المنتخب الأوغندى أمام ليبيريا، وفاز فيها بهدف دون رد، والتى أقيمت بينهما ضمن مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 8 يونيو 2013.

- ميتشو فى الولاية الثانية مع أورلاندو بيراتس

تولى ميتشو فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى لمرة ثانية خلال الفترة من 2017، حتى رحيله فى أغسطس 2019 لتولى قيادة الزمالك، وشهدت أولى مبارياته فى الولاية الثانية الفوز على فريق شيبا يونايتد بهدف دون رد، فى الدورى الجنوب أفريقى.

- ميتشو مع الهلال السودانى فى الكونفدرالية

تولى ميتشو قيادة الهلال السودانى موسم 2010 – 2011، وفاز معهم بلقب الدورى وتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية وكانت أولى مباريات ميتشو مع الهلال السودانى فى الكونفدرالية أمام سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد الزيمبابوى، فى دور الـ16 الثانى ببطولة الكونفدرالية، وفاز معه بخمسة أهداف دون رد.