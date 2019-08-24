شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب التتش.. الإيطالى الأقرب لتدريب الأهلى ومهاجم سوبر على أبواب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الأهلى، بفارغ الصبر، إعلان الإدارة الحمراء عن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيخلف الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

محمد يوسف نجح فى قيادة الأهلى للفوز على اطلع برة بـ9 أهداف مقابل لا شيء فى المواجهة التي شهدت تألق صلاح محسن وحسين الشحات وحمدى فتحى، إلا أن الإدارة اتخذ قرار باسناد المسئولية لمدرب أجنبي فى الموسم الجديد.

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واقترب الأهلى من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد اقتصار قائمة المرشحين لنصف دستة مدربين، فى الوقت الذي تستعد إدارة الأهلى أيضاً للتعاقد مع مهاجم جديد، والذي سيكون على حساب وليد أزارو.

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